Italia Viva entra in Consiglio a San Miniato, Squicciarini lascia Cambiamenti

Il consigliere comunale Matteo Squicciarini cambia partito nel Consiglio comunale di San Miniato, facendo entrare Italia Viva nel palazzo di via Vittime del Duomo. Squicciarini, 33 anni, è stato eletto lo scorso anno nelle file della lista Cambiamenti per Manola Guazzini sindaco, anch'essa eletta consigliere e da ora unico rappresentante per il movimento civico. Squicciarini seguirà il partito fondato da Matteo Renzi e l'annuncio ha sorpreso positivamente il sindaco Simone Giglioli: "Squicciarini, giovane e appassionato consigliere che in questo primo anno di attività ha già dimostrato forza e sensibilità. Ora lascia il gruppo di Cambiamenti e diventa capogruppo di Italia Viva, la forza politica guidata da Matteo Renzi. Sono certo che insieme potremo rafforzare l'impegno comune per risolvere problemi e dare nuove opportunità alla nostra città e al nostro territorio". Non è ancora chiaro se Italia Viva allargherà l'appoggio alla maggioranza di centrosinistra a sostegno della giunta Giglioli o se rimarrà forza di opposizione, assieme a Cambiamenti, Forza Italia e alla Lega. Non è tardata ad arrivare la piccata risposta di Manola Guazzini, per l'abbandono dell'ex collega tra gli scranni del Consiglio.

La nota di Italia Viva

"Accogliamo con grande piacere ed entusiasmo Matteo Squicciarini all'interno di Italia Viva; i suoi valori sono i nostri valori ed il suo impegno e la sua passione a favore di San

Miniato sono per noi quel valore aggiunto che crediamo sia oggi essenziale per fare una bella Politica, a tutti i livelli"

Con queste parole Martina Guarnacci e Michele Passarelli Lio, coordinatori provinciali di Italia Viva Pisa, hanno commentato la nascita del Gruppo Consiliare di Italia Viva a San

Miniato, ad opera del consigliere Matteo Squicciarini, annunciato oggi durante una conferenza stampa.

"Matteo - continuano i coordinatori - rappresenta a pieno quella novità che Italia Viva sta portando nella Politica italiana; quel misto, di passione ed entusiasmo giovanile, che

insieme alla conoscenza del proprio territorio e delle persone che lo vivono giornalmente, gli consente di essere già da tempo un punto di riferimento nella propria comunità"

Matteo Squicciarini, neo capogruppo di Italia Viva in Consiglio comunale a San Miniato ha dichiarato: "La mia scelta di aderire ad Italia Viva, è maturata in me proprio perché credo sia il modo migliore di rispettare la fiducia che mi è stata accordata dagli elettori: sedere in Consiglio Comunale non sentendomi più "in linea" con il resto del Comitato e del mio Gruppo Consiliare mi impedisce di portare avanti seriamente quelle idee e quei progetti portando sulla base dei quali ci siamo più volte confrontati ed anche incontrati nella mia prima, lunga, campagna elettorale.

Italia Viva è una forza politica che al momento delle passate elezioni amministrative non esisteva, una realtà moderata, riformista e antipopulista, caratteristiche che ritrovavo anche alla base del progetto civico che ho contribuito a fondare e del quale ho fatto convintamente parte ma che adesso trovo espresse con maggiore convinzione ed efficacia altrove; il mio obiettivo è

continuare ad essere una voce "fuori dal coro", con senso di responsabilità ed orgoglio, consapevole della fatica che qualcuno potrà fare ad interpretare il mio gesto, convinto che l'attività in Italia Viva permetterà a certe idee e certi progetti di vedere prima e più velocemente dei risultati anche concreti.

Aderire a Italia Viva rappresenta per me l'ennesima sfida, una nuova scommessa; invito tutti coloro che lo vorranno ad un confronto sereno e costruttivo rispetto alla mia scelta, che sono certo potrà essere compresa e rappresentare per il territorio e per la vita politica della nostra città un vantaggio, dal momento che va ad allargare il coro delle voci e la rappresentatività in

Consiglio Comunale"

Alla Conferenza Stampa ha partecipato anche Giulia Dani, candidata per Italia Viva alle prossime elezioni regionali: "Sono estremamente felice che la mia candidatura abbia, in parte, aiutato a raggiungere questo fantastico obiettivo; da oggi a San Miniato parte un modo nuovo, diverso ed entusiasmante, di fare Politica sul territorio. La mia candidatura, il passaggio di Matteo e la presenza di Martina, dimostrano con i fatti che Italia Viva vuole investire su giovani uomini e donne appassionati e competenti, e questo è un bene per tutta la Politica, non solo per la nostra parte".