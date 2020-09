La Cambiano United sta mettendo le basi per creare una squadra di calcio femminile

La società sportiva FBC Cambiano United sta buttando le basi per creare almeno una squadra di calcio femminile. Sabato 12 settembre alle 16, al campo sportivo di Cambiano ci sarà un Open Day dedicato interamente al calcio femminile, aperto a bambine e ragazze. La giornata, totalmente gratuita, sarà seguita dall'istruttrice castellana Francesca Lucente, qualificata UEFA B, che arriva dall'esperienza in panchina nella passata stagione con la Primavera della Florentia Women mentre da giocatrice, vanta un lungo trascorso che l'ha vista protagonista sui campi toscani fin da piccolina dove, con il Membrino ha iniziato a tirare i primi calci al pallone, fino ad arrivare alla Serie A con la maglia della Scalese. Da quest'anno la Lucente farà parte dello staff allenatori della società valdelsana, fortemente voluta dal responsabile dell'area tecnica Fabio Serrozzi che è convinto che il suo arrivo possa dare un valore aggiunto alle ambizioni di crescita del Cambiano Utd, forte già della confermata collaborazione con l'Empoli Fc, attraverso il progetto tecnico Empoli Academy. In virtù di tutto ciò, per l'avvio del progetto femminile, il Cambiano ha avviato una collaborazione con l'Empoli Ladies. Il compito di Francesca all'interno della società verdeblu, sarà quello di coordinatrice e istruttrice del progetto Cambiano Woman, oltre che avere un ruolo da collaboratore nello staff tecnico dei Piccoli Amici. Dopo il 12 settembre ci saranno altre iniziative legate al progetto di calcio femminile.

Fonte: F.B.C. CAMBIANO UNITED A.S.D.