La proposta di Bagnoli: "Un Bike Park per rilanciare il Monte Serra"

“Un progetto per rilanciare il Monte Serra e i comuni di Calci, Buti e Vicopisano. Uniti per la creazione del più grande Bike Park del centro italia”. É la proposta di Matteo Bagnoli, candidato in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia.

“Questo progetto ambizioso vuole attrarre nuovi turisti amanti della bici e della mountain bike nella nostra provincia di Pisa. Pensiamo a una rete di percorsi segnalati, in forma di comprensorio, che permetta l'esercizio di diverse specialità 365 giorni all’anno. Il tutto nel pieno rispetto della natura e del suo ecosistema. Questa proposta rappresenta un'importante opportunità per tutti le attività commerciali del Monte Serra e per i comuni limitrofi. Per far ripartire il nostro amato territorio, dopo anni di guida monocolore, c’è bisogno di nuova linfa e di nuove prospettive. E sicuramente il progetto del Bike Park sul Monte Serra rientra tra le nuove idee per favorire la ripresa dell’economia locale.”

MATTEO BAGNOLI

FRATELLI D'ITALIA