Le scuole lucchesi pronte ad accogliere gli studenti, sopralluogo di Menesini in alcuni istituti di Viareggio

"L'investimento economico fatto dalla Provincia per garantire una ripartenza a norma è un investimento importante . Siamo riusciti, grazie alla collaborazione con i presidi e tutto il personale scolastico, a riorganizzare le nostre scuole in modo da consentire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza. Questo anno scolastico non potrà essere uguale ai precedenti, ci potranno essere degli aggiustamenti o cambiamenti da fare. È normale, ma questo non inficia il grande valore della ripartenza in presenza della scuola, che per noi sindaci e presidenti di Provincia è sempre stato l'obiettivo fin dal marzo scorso. Pertanto sono sicuro che se continueremo a lavorare nell'ottica della collaborazione riusciremo a dare ai nostri giovani didattica di qualità e ambienti idonei e sicuri".

E' questo il commento del presidente della Provincia, Luca Menesini, al termine del ‘tour’ in alcune scuole del territorio svoltosi oggi - giovedì 10 settembre - a pochi giorni dalla ripresa delle lezioni 'in presenza' anche nelle scuole superiori della provincia di Lucca.

Un tour, cominciato in Versilia e conclusosi a Lucca, a cui hanno preso parte anche la consigliera provinciale delegata all’istruzione Maria Teresa Leone e i tecnici dell’ente di Palazzo Ducale guidati dalla dirigente Francesca Lazzari.

I sopralluoghi sono serviti per verificare lo stato di attuazione degli interventi di "edilizia leggera", concordati coi dirigenti scolastici e finanziati con 750 mila euro dal Ministero relativi al miglioramento delle condizioni igienico-sanitare delle scuole, nonché ad una migliore funzionalità impiantistica, oltre alla nuova organizzazione degli spazi per la didattica a seguito dell'emergenza Covid -19. Ma, più in generale, anche di interventi di manutenzione ordinaria che sarebbero stati programmati a prescindere dalla pandemia.

Ai 750mila euro di provenienza governativa vanno poi aggiunti ulteriori 547mila euro per il noleggio dei moduli prefabbricati per la riorganizzazione degli spazi al Liceo scientifico Majorana di Capannori e al Chini di Lido di Camaiore. Nel primo caso si tratta della necessità di ottenere due aule in più in estensione ai moduli già installati un anno fa; mentre per il Chini si tratta della sostituzione dei moduli esistenti che non risultano più adeguati alle esigenze delle scuola versiliese.

In Versilia le tappe del presidente Menesini hanno riguardato il Liceo classico Carducci e l'istituto Piaggia, mentre contemporaneamente alcuni tecnici provinciali hanno provveduto a controllare l'andamento dei lavori di edilizia leggera nelle altre scuole superiori.

Al Liceo Carducci di Viareggio, dove il presidente è stato accolto dalla preside Francesca Bini, sono praticamente conclusi i lavori di sistemazione di alcuni intonaci interni alla scuola, in particolare quelli dell'ingresso alla palestra, le opere di revisione dei servizi igienici e lo spostamento degli arredi; entro sabato terminerà la tinteggiatura di alcune aule al secondo piano, mentre si stanno concludendo i lavori elettrici per lo smontaggio di alcuni laboratori, il cablaggio rete dati e la revisione dell'impianto elettrico. Nei giorni scorsi è stato montato un ponteggio per la verifica della stabilità di alcuni stucchi e decori della facciata sul lato di via Paolina su cui ci saranno ulteriori verifiche la prossima settimana alla presenza anche degli esperti della Sovrintendenza trattandosi di un edificio storico vincolato. I sopralluoghi serviranno anche per una stima dei costi di intervento che saranno a carico della Provincia.

La seconda tappa all'istituto Piaggia, sempre di Viareggio, ha permesso alla delegazione provinciale, alla presenza della dirigente scolastica Rossana Pacini, di constatare che è stata realizzata una nuova pavimentazione esterna e sono in corso lavori di sistemazione dell'impianto elettrico e di illuminazione che, insieme all'intervento di cablaggio rete dati, si concluderanno a breve. Con i nuovi banchini 50x 50 anche in questa scuola è garantito il distanziamento fisico dei ragazzi.

Per quanto riguarda le altre scuole di competenza provinciale in Versilia i lavori di edilizia leggera, sistemazione ambienti, sanificazione, riorganizzazione spazi e cablaggio sono in parte già conclusi e in parte in via di conclusione tranne rare eccezioni come nel caso dell' Istituto Marconi (sede di Seravezza) dove sono state demolite alcune pareti divisorie, revisionato l'impianto elettrico e rimessi in funzione i bagni. L'installazione di un nuovo banco bar in sala da pranzo per gli studenti dell'alberghiero è prevista nei prossimi giorni.

Altri interventi di sistemazione dei servizi igienici, eliminazione di infiltrazioni, tinteggiatura ambienti, sanificazione, revisioni impianti idraulici ed elettrici, nuovi punti luce e opere di cablaggio sono in corso e in via di conclusione all'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio, all'Iti Galilei, alloStagi-Don Lazzeri di Pietrasanta, al Liceo Michelangelodi Forte dei Marmi e al Liceo Chini Lido di Camaiore, dove ulteriori interventi sono propedeutici all'installazione dei moduli prefabbricati che la Provincia noleggerà.

