Lega, torna lo 'Sportello del cittadino' a Gambassi Terme

Il prossimo sabato 12 settembre, torna a Gambassi Terme, lo "Sportello del cittadino", organizzato dal Gruppo consiliare della Lega in Comune. Un apposito gazebo, in quella data, sarà allestito in piazza Roma, nel centro della cittadina termale, dalle ore 9 alle ore 13 dove i cittadini interessati, potranno confrontarsi con i Consiglieri comunali leghisti su temi come il sostegno economico alle famiglie ed alle imprese, la strada regionale 429, l'imminente riapertura delle scuole e l'assistenza sanitaria. In merito, il Consigliere Nazionale ANCI, Marco Cordone(per oltre 15 anni consigliere comunale di Gambassi Terme), dichiara: "Insieme al Gruppo consiliare gambassino, condivido in pieno quanto detto da Susanna Ceccardi(candidata leghista del Centrodestra, alla Presidenza della Regione Toscana), la quale parlando di rilancio della sanità pubblica, si sofferma sul fatto di ripartire dai presidi territoriali, concetti questi che portiamo avanti da sempre".

Fonte: Lega - Ufficio stampa