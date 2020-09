Lotta allo spaccio a Firenze: denunciato 40enne con cocaina nascosta nella mascherina, blitz in un appartamento

Nella mascherina chirurgica che aveva al volto nascondeva la cocaina. Per questo un 40enne marocchino è stato denunciato dalla polizia per spaccio dopo essere stato fermato in via del Canale. L'uomo è stato visto mentre cedeva una dose di cocaina ad un cliente, un fiorentino di 33 anni poi segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla prefettura.

Nella giornat adi ieri la polizia ha anche sequestrato circa 10 grammi di shaboo, una potente metanfetamina, in un appartamento alla periferia Sud di Firenze, in via Erbosa. Nell'abitazione vi era un 57enne cinese che è stato arrestato. Lo stupefacente è stato scoperto in un marsupio all'interno della sua camera, dove sono stati trovati anche una bilancia elettronica di precisione e 250 euro in contanti.