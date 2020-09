Ma.pel Srl di Malmantile dona 14mila mascherine certificate all'IC di Lastra a Signa

Grande gesto di solidarietà questa mattina da parte di un’azienda lastrigiana, la Ma.pel Srl di Malmantile, che ha donato all’Istituto Comprensivo di Lastra a Signa ben 14.000 mascherine certificate e realizzate dall’azienda stessa.

Le mascherine saranno consegnate, nei primi giorni di scuola, a tutti gli alunni e studenti delle primarie lastrigiane e della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, in particolare un quantitativo di 10 a testa. Sono mascherine di una misura più piccola, pensate proprio per essere indossate da bambini e ragazzi.

Il sindaco, l'assessore alla pubblica istruzione e la dirigente scolastica hanno ringraziato la Ma.pel Srl per il bel gesto di attenzione e vicinanza ai bisogni della comunità e soprattutto utile a tutti gli studenti per la ripartenza a scuola in sicurezza.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa