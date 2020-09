Malore mentre fa il bagno in mare, muore 75enne a Viareggio

Un malore mentre faceva un bagno in Darsena a Viareggio, questa potrebbe essere la causa che oggi, 10 settembre, ha stroncato la vita di una donna di 75 anni. L'anziana, residente a Lucca, si trovava in mare in compagnia di un parente quando avrebbe avuto un malore, è stata soccorsa dai bagnini che l'hanno portata terra e successivamente dal personale del 118 intervenuto sul posto, ma per lei non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso gli accertamenti della Guardia costiera al fine di capire le dinamiche dell'evento