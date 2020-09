Manomette il sensore del riposo sul tir, mezzo sequestrato

La Polizia Stradale di Siena ha sanzionato l’autista di un TIR diretto a Firenze, che circolava con il sensore per registrare i tempi di guida e di riposo manomesso.

Gli agenti, impiegati nei controlli ordinari lungo il raccordo Siena - Firenze, hanno fermato il mezzo all’altezza del Comune di Barberino Tavarnelle (Fi) e, durante la visione delle stampe tachigrafiche relative ai dati tecnici, insospettiti dai dati emersi, hanno deciso di condurre il TIR presso un’officina autorizzata per approfondire il controllo.

Qui il personale specializzato, attraverso un particolare strumento diagnostico, ha confermato i sospetti dei poliziotti, che hanno provveduto al sequestro dell’“ingegnoso” ma illegale meccanismo, che permetteva di registrare un’attività apparentemente regolare, ma diversa rispetto a quella svolta realmente.

L’uomo, 30 enne originario del Marocco ora dovrà pagare circa 2100 euro di sanzione e gli sarà sospesa la patente di guida, oltre alla decurtazione di 10 punti.

Il TIR sarà sospeso dalla circolazione fino a che non sarà messo in regola per poter superare una nuova revisione e tornare a circolare.

Fonte: Questura di Siena