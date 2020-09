Misericordia Santa Croce, assemblea per bilancio ed elezioni

Sabato 12 settembre alle 11 alla sede di via Ciabattini a Santa Croce sull'Arno si terrà l'assemblea della Misericordia per l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2019. Alle 7.30 si terrà la prima convocazione, alle 11 la seconda per l'assemblea ordinaria. Dopo la relazione del governatore e del presidente del collegio dei sindaci revisori, si procederà all'approvazione del bilancio e alla costituzione della commissione elettorale e alla definizione delle elezioni degli organi sociali.