Mura di Pisa, ultimi appuntamenti con le passeggiate notturne sulle Mura Sabato sera visita guidata, ammirando stelle e monumenti

Ultimi appuntamenti estivi con le passeggiate notturne sulle Antiche Mura, un viaggio tra i monumenti e le stelle per scoprire e riscoprire Pisa dall'alto. Appuntamento sabato 12 settembre: i partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci 'a collana' e saranno accompagnati da una guida. Dalle terme romane dei 'Bagni di Nerone' alle chiese medievali di San Francesco e Santa Caterina, dal complesso razionalista 'Polo Marzotto' fino alla grandezza di piazza dei Miracoli: un percorso ricco di storia e panorami mozzafiato. Replica il 19 settembre.

Ritrovo alla Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto) con accesso dal camminamento ciclopedonale all'esterno delle Mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto. Le visite si divideranno in tre turni, partenze ogni mezz'ora a partire dalle 21, e arrivo e discesa in piazza dei Miracoli dalla Torre Santa Maria. Prenotazioni telefonando al numero 050 0987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, alla biglietteria alla Torre Santa Maria oppure direttamente la sera dell'evento fino ad esaurimento dei posti disponibili (20 ad ogni turno). Biglietti a 5 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per bambini sotto gli 8 anni e per accompagnatori di disabili. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatti ridiscendere attraverso l'ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente l'ascensore presso la Torre Santa Maria. Tutto nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento interpersonale.

Oltre agli eventi, le Mura fino al 13 settembre sono aperte sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, nel tratto da piazza dei Miracoli fino alla Torre Piezometrica con ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Dal 19 settembre apertura sabato e domenica dalle 10 alle 16. Ultimo ingresso mezz'ora prima della chiusura. Accessi e biglietteria sia alla Torre Santa Maria sia alla Torre Piezometrica, ingressi contingentati e mascherina obbligatoria.

CoopCulture, Cooperativa Itinera e Promocultura costituiscono l'associazione di imprese che gestisce il camminamento in quota delle Antiche Mura di Pisa. Realizzate tra il XII e il XIII secolo, le Mura di Pisa sono un esempio dell'architettura militare dell'epoca, un segno della grandezza della Repubblica Pisana e oggi un punto di vista privilegiato da cui ammirare la città.

Fonte: Ufficio Stampa