Opera Medicea Laurenziana, Paolo Padoin confermato presidente

Paolo Padoin è stato confermato oggi Presidente dell'Opera Medicea Laurenziana per il triennio 20020 – 2023. A deciderlo il rinnovato Consiglio di amministrazione nella prima seduta di lavoro. Il Cda è composto , oltre che dallo stesso Padoin, Mons. Marco Domenico Viola (Priore mitrato della Basilica di San Lorenzo), Anna Maria Fantoni (Direttrice della Biblioteca Medicea Laurenziana), Maria Cristina Valenti (Museo delle Cappelle Medicee), Piero Tani, Antonio Lovascio e Bernardo Gondi.

Padoin ha colto l'occasione per ricordare quanto fatto nel triennio appena terminato citando alcuni degli obiettivi raggiunti: la conclusione del restauro dei pulpiti di Donatello, a cura dell'Opificio delle Pietre Dure, l'archivio parrocchiale rinnovato, la ristrutturazione dei locali al piano terra destinati a associazioni e organismi che operano nel sociale, il nuovo bookshop, il restauro del chiostro medievale, il recupero di gran parte dei sotterranei e della Compagnia delle Stimmate, i lavori per la messa in sicurezza e il recupero funzionale del Campanile della Basilica, curati dalla Soprintendenza, con un rilevante contributo finanziario dell'Opera, l'accordo con il Museo della Specola per ospitare una parte delle loro collezioni, costituiscono solo una parte di quanto fatto in questi tre anni.

"In un momento difficile della città e del Paese - ha detto Padoin -, speriamo che quanto stiamo realizzando, con sacrificio e professionalità, contribuisca alla ripresa del quartiere di San Lorenzo e della città di Firenze".

Fonte: Ufficio Stampa