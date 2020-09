Piazza Dori, Comitato Capraia: "Ostaggi a casa nostra"

La denuncia del Comitato Cittadini Capraia, sul degrado che imperversa in piazza Dori.

"Ostaggi a casa nostra, ostaggi della poca, scarsa considerazione da parte dell’Amministrazione Comunale di Capraia e Limite che, pare proprio poco sensibile alle richieste di intervento in piazza Dori nonostante le decine di firme che abbiamo raccolto e consegnate al Sindaco e le continue segnalazioni.

Piazza Dori è una delle più belle piazze del nostro paese, ai piedi della Rocca di Capraia, ma purtroppo è ormai da tempo abbandonata, al buio, priva anche delle minime manutenzioni ordinarie e in mano a vandali notturni, come accaduto la notte scorsa quando hanno imbrattato, dopo l’ennesima notte di schiamazzi, le pietre della piazza. Le richieste che rinnoviamo al Sindaco sono semplici e fattibili per l'immediato. Messa in funzione dei lampioni fuori uso da molti mesi per garantire luce e sicurezza, il ripristino dei marmi scollati, l’installazione di telecamere di sorveglianza per dissuadere avvenenti vandali e più avanti pensare a una riqualificazione della zona, dato che adiacente alla piazza c'è anche la storica Fornace Pasquinucci, sede di mostre e eventi. Con questa ennesima nota speriamo di essere presi in considerazione".

Residenti di Piazza Dori

Fonte: Comitato Cittadini Capraia