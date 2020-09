'Quando la bici fa storia', festa al Torrino di piazza Tasso

L'appuntamento è per le 17 di oggi al Torrino di piazza Tasso. Campioni del passato, semplici sportivi e anche appassionati di ciclismo saranno i protagonisti della festa “Quando la bici fa storia” allestita dall’A.s. Aurora, storica associazione fiorentina che organizza da 74 anni la corsa ciclistica elite-under 23 Firenze-Viareggio.

Il programma della manifestazione prevede alle 17 l’esposizione di biciclette da corsa d’epoca a cura di Filofficina store. Alle ore 18 verrà inaugurata la rassegna culturale “L’ora di…bicicletta” in collaborazione con la ciclolibreria mobile Ta Ta Tà con la presentazione del libro “Storia sociale della bicicletta”. Sarà presente l’autore del volume Stefano Pivato, storico dello sport.

A seguire sono previsti i saluti istituzionali. Nell’occasione sarà presentata la maglia premio del vincitore della 74° Firenze-Viareggio in programma il 15 Agosto 2021. Una maglia dedicata allo storico Torrino delle mura di piazza Tasso, che ospita da 74 anni la sede dell’A.s Aurora, e al territorio della Regione Toscana che la corsa attraversa passando per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca.

Gli ospiti presenti potranno proseguire la loro serata partecipando alla cena sociale organizzata dalla cucina del circolo Aurora.

Dalle 21.30 fino alla conclusione dell’evento è in programma l’accompagnamento musicale dj set di Key.Na Dj.

Saranno presenti molte personalità del ciclismo toscano tra cui il presidente del comitato regionale Toscana della Federazione Ciclistica Italiana Giacomo Bacci e l’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini.

L’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune. L’intera manifestazione si svolgerà nel massimo rispetto delle norme vigenti relative alle misure anti-Covid.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa