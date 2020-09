Quota sospesa per la Cerretese Pallavolo

Come abbiamo sempre fatto, garantiremo la possibilità di allenarsi anche alle atlete di famiglie che attraversano momenti di difficoltà economiche: è sempre bastato e sempre basterà farcelo sapere e verremo incontro alle esigenze delle famiglie.

Dal momento che anche le società sportive hanno difficoltà legate alle incertezze degli sponsor ci siamo fatti carico presso la Regione Toscana della proposta di creare voucher per il pagamento delle quote di attività sportive per le famiglie sotto una certa soglia di ISEE: alla fine in questa situazione di incertezza economica le associazioni sportive stanno finendo tra l’incudine ed il martello ovvero tra sponsor che fanno fatica a rinnovare le sponsorizzazioni e famiglie che non riescono a pagare le quote.

Siamo una società economicamente solida e continueremo a venire incontro alle esigenze di tutti perché la nostra priorità non sono certo le quote ma è che le bimbe si allenino e si divertano.

Nell'attesa che la Regione valuti la nostra proposta e visto che i genitori delle atlete sono sempre stati cosi attenti alle nostre (tantissime) iniziative sociali abbiamo lanciato al nostro interno l’idea della “quota sospesa” ovvero nel pagamento della quota le famiglie possono lasciare qualcosa in più (1-2-5-10 euro o più, in base alla propria disponibilità): noi utilizzeremmo queste donazioni aggiuntive creando un fondo per aiutare chi invece è in difficoltà a pagare la quota.

A dimostrazione di quanto siano straordinarie le nostre famiglie e del clima che abbiamo creato all'interno della società, la prima quota in assoluto pagata per la nuova stagione ha già riscontrato una donazione per il fondo “quota sospesa”

Fonte: Cerretese Pallavolo