“L’agricoltura in Toscana tra futuro e visione”. E’ il tema dell’iniziativa in programma sabato 12 settembre alle 9.30 a Villa Montepaldi (San Casciano Valdipesa, Fi). Teresa Bellanova, ministro per l’agricoltura e Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, incontreranno i rappresentanti del mondo dell’agricoltura.

Fonte: Ufficio Stampa