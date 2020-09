Questo sabato, 12 settembre, alle ore 13.00, il Partito Comunista organizza un pranzo al Circolo Arci C. Pannocchia di Ponte a Egola per la presentazione del progranma e dei candidati per la Circoscrizione di Pisa.

Saranno presenti il Segretario Generale del Partito Comunista Marco Rizzo, il candidato presidente Salvatore Catello ed il capolista regionale Lenny Bottai. Si consiglia di prenotare telefonando al 340 900 4555.