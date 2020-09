Salute, incontro a Pisa con la candidata Nardini (PD) e la sottosegretaria Sandra Zampa

Questa mattina a Pisa, presso la sala conferenze dell'Hotel Repubblica Marinara Pisa, si è tenuto un partecipato incontro sulla sanità organizzato dalla Consigliera Regionale e Capolista PD in provincia di Pisa alle prossime Elezioni Regionali Alessandra Nardini con la partecipazione della Sottosegretaria al Ministero della Salute Sandra Zampa, che è intervenuta sulla gestione sanitaria della pandemia e sulle politiche del Governo per una sanità che tenga conto di quanto evidenziato dal Covid-19, a livello di modelli e necessità.

Nel suo intervento Nardini ha sostenuto il modello toscano: "Dall'incontro è emerso un punto con grande chiarezza: pur con alcuni miglioramenti, che attueremo, noi continueremo a investire nel modello sanitario pubblico e diffuso toscano e diciamo no alle idee pericolose della Lega, che vorrebbe importare qui un modello lombardo fatto di privatizzazioni, maxi-ospedali e smantellamento del territorio. L'emergenza Coronavirus ha evidenziato punti di forza e di debolezza dei diversi sistemi e il nostro, pur non dimenticando i lutti dolorosi, ha retto meglio di altri alla pandemia proprio per gli investimenti e la pianificazione di questi anni. Interverremo per ridurre ulteriormente le liste di attesa di alcune prestazioni, sulla funzione dei presidi ospedalieri in territori più periferici e per rafforzare ancora di più la medicina territoriale e le politiche di prevenzione, ma consapevoli e orgogliosi del fatto che i nostri ospedali e i nostri servizi sono tra i migliori a livello nazionale".