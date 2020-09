Scippa cellulare di un uomo sul bus, bloccato

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 settembre, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne di origini nordafricane, senza fissa dimora, che aveva sottratto uno smartphone a un cittadino livornese.

Alle 18:30 circa due militari in Via Grande hanno raggiunto un uomo che stava chiedendo aiuto, mentre era impegnato nel tentativo di fermare un altro uomo con la refurtiva in mano.

I due carabinieri, liberi dal servizio, hanno inseguito a piedi il 41enne.

Il fuggitivo, una volta scoperto e inseguito, ha lanciato a terra un telefonino, risultato poi essere quello sottratto al cittadino livornese, che è stato recuperato al volo pur proseguendo l’inseguimento.

L'uomo è stato immobilizzato all’incrocio con Piazza Barontini.

In aiuto è giunta anche la polizia presente in zona. Il telefono cellulare è stato restituito all’avente diritto, il quale nella cicrostanza specificava che lo smartphone gli era stato sottratto mentre stava salendo su un autobus di linea.

L’autore del reato, a cui è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale, nella mattinata odierna è stato condotto c/o la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.