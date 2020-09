Scuola al via, Capraia e Limite: adeguate le aule e garantiti mensa e trasporto scolastico

L’Amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Capraia e Limite in questi mesi, viste le disposizioni ministeriali per il contenimento del contagio da Coronavirus, hanno svolto una serie di incontri e sopralluoghi per adeguare gli edifici di proprietà comunale.

Questo percorso condiviso ha visto la partecipazione del sindaco e degli assessori, dell'ufficio tecnico competente, del Dirigente scolastico, gli insegnanti e il responsabile della sicurezza dell'Istituto Comprensivo “E. Fermi” al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche. Un percorso operativo e logistico che è stato illustrato e discusso anche con i rappresentanti dei genitori di tutti i plessi scolastici nella riunione del 4 settembre scorso.

Contestualmente sono stati attuati anche i lavori di manutenzione, per un importo di circa 40mila euro, per rendere più funzionali i locali alle nuove esigenze.

Il sindaco di Capraia e Limite ha sottolineato l’impegno organizzativo e il lavoro di concertazione svolto dal mese di maggio ad oggi per la ripresa delle attività ma anche per il servizio mensa e il trasporto scolastico che saranno garantiti. Ogni aspetto è stato valutato e il confronto con l’Istituto Comprensivo ha permesso di raggiungere gli obiettivi nel pieno rispetto delle regole di prevenzione e sicurezza.

Le aule sono state adeguate per permettere il regolare distanziamento dei banchi e accogliere gli alunni in sicurezza inoltre e al fine di evitare assembramenti sono stati previsti ingressi separati per le varie classi. Delimitate anche alcune aree a verde con destinazione di uso esclusiva di una determinata classe e creati nuovi percorsi pedonali provvisori. Infine in alcuni plessi sono stati programmati ingressi scaglionati e individuati percorsi dedicati.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa