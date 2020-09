Selezioni all'Università di Siena, i ringraziamenti del rettore alle associazioni

Il rettore dell'Università di Siena Francesco Frati ringrazia pubblicamente i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa, la Pubblica Assistenza e la Misericordia di Siena per l'importante collaborazione nelle giornate delle selezioni per i corsi di Medicina e chirurgia, Professioni sanitarie e Dentistry.

"E' stata una grande prova per tutti - dice il rettore - e il contributo di ognuno è stato fondamentale per il corretto e ordinato svolgimento delle selezioni a cui hanno partecipato un gran numero di ragazzi". "Circa 40 volontari della Protezione civile e della Croce Rossa - prosegue Frati - hanno affiancato il personale dell'Ateneo per controllare che le regole venissero rispettate e tutto potesse svolgersi in modo sereno, mentre la Pubblica assistenza e la Misericordia hanno messo a disposizione un'ambulanza per le due sedi di San Niccolò e Mattioli dove si sono svolte le selezioni". "Voglio ringraziare tutti - conclude il rettore - perché lavorando insieme abbiamo dimostrato che, nonostante le difficoltà che l'emergenza sanitaria ci ha posto di fronte, andare avanti con le nostre attività è possibile rispettando poche semplici regole".

Fonte: Università di Siena