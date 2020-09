Si inaugura l'Emporio della Solidarietà a Santa Croce sull'Arno

Lunedì 14 settembre alle ore 16.00 a Santa Croce sull'Arno verrà inaugurato l'Emporio della solidarietà a cui la Caritas diocesana sta lavorando da tempo. Si tratta di un progetto che intende rispondere alla povertà (sempre più diffusa anche nei nostri territori) secondo una logica "strutturale" e non più emergenziale. In allegato il comunicato stampa che abbiamo preparato per l'occasione con alcune foto. Don Armando, direttore della Caritas, fa sapere che i colleghi della stampa sono i benvenuti all'inaugurazione.

Francesco Fisoni - UCS Diocesi di San MIniato