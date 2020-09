'Uguaglianza in gioco', dibattito al Castello dell'Acciaiolo

“Uguaglianza in gioco” è il titolo del dibattito in programma domenica 13 settembre alle ore 10.00 al Castello dell’Acciaiolo (sala conferenze) a Scandicci. L’appuntamento, inserito nella due giorni della Festa Metropolitana dello Sport, affronterà le tematiche legate all’orientamento sessuale e affettivo e all’identità di genere per operatori e operatrici dello sport. Esponenti del mondo istituzionale, accademico e sportivo, insieme ad attiviste e attivisti si confronteranno sulle buone pratiche da seguire per contrastare il bullismo e l’omo-lesbo-bi-trans-fobia nel mondo sportivo. L’incontro è promosso da UISP Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Scandicci.

“Lo sport è un elemento importante nella crescita e nello sviluppo psico-fisico delle persone -spiegano gli organizzatori- ma l’omosessualità nel mondo dello sport è ancora un tabù, e la percezione delle persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender è imprigionata dentro confini colmi di stereotipi e pregiudizi. La sensibilizzazione e la creazione di società sportive e spogliatoi più accoglienti allontana il rischio dell’abbandono dello sport da parte di atlete ed atleti che si sentono non ascoltati o non voluti o addirittura bullizzati per il loro essere se stessi”.

Dopo i saluti dell’assessore allo Sport del Comune di Scandicci Ivana Palomba e del presidente Uisp Firenze Marco Ceccantini, sono previsti gli interventi di Natascia Maesi (responsabile Politiche di genere e Formazione di Arcigay), Manuela Claysset (responsabile nazionale Uisp politiche di genere e diritti), Leonardo Magi (responsabile Toscana Uisp politiche di genere e diritti e Assessore allo sport, politiche sociali e pari opportunità Comune di Marciano della Chiana), Niccolò Giannini (Revolution Soccer Team Firenze), Veronica Vasarri (Presidente Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo). Non mancheranno le testimonianze di alcuni giocatori del Pink Flamingos e Unicorn Team Volley.

L’evento è gratuito ed aperto a tutte e tutti.

Fonte: Ufficio stampa