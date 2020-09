Una pedalata per la sicurezza di chi va in bicicletta: arriva a Fucecchio 'Io rispetto il ciclista'

Anche Fucecchio si schiera in prima linea per la sicurezza dei ciclisti. Domenica 13 settembre fa tappa nel territorio comunale la campagna di sensibilizzazione “Io rispetto il ciclista” promossa da Paola Gianotti, ciclista, scrittrice, atleta e coach, che pone l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza tra ciclisti e auto in transito, che dovrebbe essere di 1,5 metri.

In occasione del “Giro della Toscana” che Paola Gianotti inizierà sabato 12 settembre, saranno infatti affissi dei cartelli gialli simbolo della campagna su cui, tra il disegno di un'auto e quello di un ciclista, è riportata la scritta “Io rispetto il ciclista”.

A Fucecchio tutti i ciclisti e gli appassionati potranno partecipare all'evento che si terrà con ritrovo alle ore 8,15 in via Provinciale Fiorentina all'incrocio con via delle Confina (zona Samo).

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio