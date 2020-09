Vigili del fuoco Petrazzi, Giglioli (Lega) sulla nuova caserma: "Cifra stanziata, ancora nessuna data"

Sulla Caserma dei Vigili del Fuoco di Petrazzi abbiamo intrapreso un importante lavoro fino ad arrivare a Roma dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Prefetto Salvatore Dr. Mulas accompagnati dal nostro commissario Regionale l’Onorevole Daniele Belotti il 18 dicembre scorso.

Si annunciava infatti, già nel 2017, da parte delle istituzioni locali l’acquisto, per due milioni di euro, di un immobile più decoroso e conforme ai requisiti per il trasferimento che si pronosticava già a fine dello stesso anno ma che ad oggi, settembre 2020, non si è concretizzato.

In previsione delle prossime elezioni Regionali, come candidate Capolista, avevo infatti richiesto al Comandante di Firenze, Dr. Gennaro Tornatore, un sopralluogo al distaccamento di Petrazzi per portare un saluto al personale e alla caserma.

Il Dr. Tornatore mi ha richiamato cortesemente ieri e mi ha dato la disponibilità alla visita dopo le elezioni non volendo coinvolgere, comprensibilmente, la Caserma nella propaganda elettorale. Gli ho chiesto però dei chiarimenti che Lui cortesemente mi ha fornito.

A quanto mi viene riportato la cifra disponibile per l’acquisto di un terreno, che soddisfa tutti i requisiti necessari, è stata stanziata a inizio di questo anno, pertanto ad oggi non è assolutamente possibile avere date certe per la realizzazione. Mi assicura però che il distaccamento rimarrà sul nostro territorio.

Emergono quindi delle evidenze incontestabili, la prima è che nel 2017, a ridosso delle elezioni politiche, non c’era nessun immobile acquistato o perlomeno nessun immobile che rispecchiasse i requisiti richiesti, la seconda è che ci vuole un gran coraggio a sostenere che non si possa fare meglio della solita propaganda da venditori di pentole.

Per la Regione Toscana possiamo quindi scegliere tra il solito “usato sicuro” e il “nuovo garantito” in considerazione del fatto che la candidata per il Centro destra, Susanna Ceccardi, ha governato come Sindaco concretizzando molti argomenti del suo programma.

Regione Toscana

Susi Giglioli Candidata Capolista Lega Circoscrizione Firenze 3