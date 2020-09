Visita a Pescia per il direttore degli Uffizi Schmidt

Importante visita per il sistema culturale di Pescia. Ha trascorso una giornata in città, ammirandone alcuni dei luoghi più suggestivi e ricchi d'arte e storia, il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt. Schmidt è stato invitato dalla Curia e dall'Amministrazione cittadina. La sua visita è cominciata in palazzo Comunale, dove è stato accolto dal sindaco Oreste Giurlani; quindi, accompagnato dall’assessore alla cultura e vicesindaco Guja Guidi insieme agli addetti dell’Ufficio Cultura, ha effettuato un sopralluogo alla Gipsoteca “Libero Andreotti” e nel Museo Civico di Palazzo Galeotti, che sarà riaperto entro l’anno. Il direttore degli Uffizi ha spiegato di apprezzare molto la raccolta d’arte della Gipsoteca, aggiungendo che le Gallerie hanno proprio di recente acquistato alcune opere di Andreotti.