Zingaretti in Toscana, appuntamento a Pistoia

Arriva a Pistoia per la chiusura della campagna elettorale il Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. L’appuntamento è fissato per giovedì 17 settembre alle ore 21 in piazza Duomo, dove saranno presenti, insieme ai candidati pistoiesi del PD al Consiglio regionale, la Segretaria regionale Simona Bonafé e quello provinciale Pier Luigi Galligani.

È proprio Galligani a dare l’annuncio dell’iniziativa con Zingaretti e a lanciare il rush finale dei Dem: “Combattiamo insieme per una Toscana forte e unita con Eugenio Giani Presidente - dice - la nostra comunità sta mettendo in campo una risposta forte, compatta e orgogliosa. Nei giorni scorsi un politico lombardo è venuto a Pistoia per proporci il loro modello di Regione e di sanità. La Toscana si è dimostrata un modello anche durante la fase più difficile della pandemia e siamo pronti ad andare avanti con Giani, la sua competenza, professionalità e tanti progetti concreti per il territorio. Il Partito Democratico è l’unica alternativa alla destra: non ci sarà alcun ballottaggio, la sfida si decide il 20 e 21 settembre. Insieme a Zingaretti saremo in prima fila per Pistoia e una Toscana che vuole continuare a crescere. Difendiamo la Toscana e i toscani da chi vorrebbe distruggere i nostri valori e la nostra storia”.