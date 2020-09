A Signa ripartono trasporto scolastico e linee Ataf&Li-nea

L’Amministrazione Comunale di Signa nell’ultimo mese ha lavorato per il ripristino dei trasporti di linea e per le tratte scolastiche.

E’ arrivata infatti dalla Città Metropolitana - con cui l’Amministrazione si è confrontata quotidianamente, a fronte anche di studi effettuati insieme agli Istituti Superiori -, la conferma delle tratte che insistono su Signa gestite da ATAF&Li-nea: le linee 83 e 72 tornano in funzione mettendo in collegamento il territorio comunale con il comune di Scandicci. Nello specifico, i ragazzi della scuola superiore Russell Newton a Scandicci, potranno usufruire di tre corse al mattino per il raggiungimento dell’istituto: per la linea 83, gli studenti con ingresso a scuola alle ore 07.55 potranno prendere l’autobus alle 07.05 presso la fermata del Crocifisso, arrivando in zona Piazza della Resistenza (fermate Cilea o Scandicci Boccaccio) attorno alle 7.40. In alternativa, la linea 83 offre possibilità di salita ore 07.10 da Porto di Mezzo a Lastra a Signa.

Per la linea 72S, due corse con partenza alle 06.55 dalla fermata Signa La Pira in transito fino a Piero della Francesca; poi il cambio con T1 da Foggini fino a De Andrè per il raggiungimento della scuola.

Per i ragazzi con ingresso alle 09.00, sempre la linea 72 offre corsa (72L) con partenza da Signa La Pira alle 07.38, cambio a Lastra a Signa e arrivo a Codignola, dove si trova il T1 alle 08.26 che collega Nenni a De Andrè.

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di Primo Grado di Signa sono stati confermati gli orari di lezione dello scorso anno, con ingresso alle ore 08.00 e uscita alle ore 14.00. Quindi gli orari della linea 67 sono stati confermati con le corse dedicate (67S) in ingresso e uscita. Nelle settimane nelle quali sarà svolto l'orario provvisorio gli studenti potranno usufruire delle corse della linea 67 in transito su Via Roma.

In merito al trasporto scolastico per i più piccoli, già attivo a partire dal 14.09, il Comune di Signa ha effettuato un lavoro di ricalibro di orari, fermate, percorsi e capienze aggiungendo su ogni mezzo una persona addetta alla sorveglianza - in modo da rispettare le indicazioni pubblicate nel DPCM del 07.08.2020 (allegato 16) e del successivo del 31.08.2020; l’Amministrazione è riuscita quindi ad accettare tutte le iscrizioni che sono pervenute ed ha reso noto nella giornata di lunedì 7 settembre le graduatorie di ammissione al servizio ed il relativo piano di percorrenze, entrambi consultabili negli avvisi della home page del sito istituzionale.

Fino alla data di attivazione del tempo pieno e del servizio di refezione scolastica, il trasporto è organizzato con alcune modifiche sulla distribuzione ordinaria: per le scuole primarie infatti l’andata viene effettuata secondo il piano delle percorrenze mentre il rientro seguendo l’orario di uscita dei plessi. Il 14 settembre tutte le classi prime entrano alle ore 09.00 ed il servizio di trasporto verrà fornito solo per il rientro.

Per la Leonardo da Vinci il rientro nei giorni di tempo corto è così organizzato con i pulmini scolastici: A1 e C1 partono dalla scuola alle 12,35; A2 e C2 partono alle 12,58; il C3 alle 13,20.

Si ricorda che la percorrenza è di circa 15 minuti e si invitano i genitori a controllare il piano delle percorrenze per verificare il pulmino assegnato.

Per la scuola primaria Don Milani e le scuole dell’infanzia il servizio viene effettuato solo per l’andata, mentre il rientro avviene a cura dei genitori.

Una volta attivato il tempo pieno, gli orari di andata e ritorno saranno quelli ordinari indicati nel piano delle percorrenze.

Fonte: Ufficio Stampa