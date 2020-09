Abc Castelfiorentino, Serena Betti nuova presidente: raccoglie il testimone di Remo Parri

Un Consiglio tutto al femminile per ridare slancio alla pallacanestro “in rosa”.

La società ASD Basket Castelfiorentino, che negli ultimi anni si è contraddistinta come la società castellana dedicata al settore femminile, presenta da oggi un nuovo Direttivo.

In primis, però, è doveroso salutare e ringraziare uno dei fondatori della pallacanestro a Castelfiorentino, che negli ultimi dieci anni ha ricoperto la massima carica dirigenziale dell’ASD Basket Castelfiorentino: Remo Parri. A lui, e a suo figlio Massimiliano che lo ha preceduto, un pensiero affettuoso e sincero, in attesa di rivederlo, non appena i protocolli lo consentiranno, sugli spalti del PalaBetti come primo e grande tifoso gialloblu.

A raccogliere il testimone di Remo Parri, nuovo presidente dell’ASD Basket Castelfiorentino è Serena Betti, vera e propria figlia d’arte che porterà avanti l’impegno di uno dei padri fondatori del basket castellano, a cui è stato intitolato proprio il Palazzetto dello Sport: Nedo Betti. Serena, che sui campi da basket è nata e cresciuta vestendo lei stessa la maglia gialloblu, proseguirà così la tradizione di famiglia, e siamo sicuri che lo farà con la stessa passione e lo stesso entusiasmo che sempre hanno contraddistinto la gestione di suo padre.

Al suo fianco un Consiglio composto da quattro donne, tra giocatrici di ieri e di oggi, mogli e madri con i colori gialloblu cuciti addosso e spinte dalla determinazione e dalla passione di chi, insieme alla palla da basket, ha trascorso una vita intera: la vice presidente Martina Ferri e le consigliere Dalila Manetti, Manuela Iserani e Stefania Lupi.

Un Direttivo che, tra idee e progetti, è già a lavoro con un obiettivo primario: quello di promuovere il basket femminile a Castelfiorentino e dare nuovo slancio alla pallacanestro “in rosa”.

Fonte: Abc Castelfiorentino