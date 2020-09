Al Politeama torna il laboratorio di Lucia Socci 'Il gioco teatrale'

Torna anche per il nuovo anno accademico 2020/2021 il laboratorio “Il gioco Teatrale”, condotto dall’attrice e regista Lucia Socci e promosso da Fondazione Elsa e Arca Azzurra Formazione. Dopo il successo degli scorsi anni, che ha visto culminare il lavoro didattico negli spettacoli “Giovanni VIII”, “Giovanna, la Papessa” e “Ermengarda” del Festival estivo Piazze d’Armi e di Città a cui hanno partecipato gli studenti del laboratorio, insieme ad attori professionisti e semiprofessionisti, un nuovo corso e un nuovo progetto sono pronti per tutti coloro che vorranno cimentarsi con la magia del teatro. Il corso si avvarrà di due lezioni di prova previste nei giorni di lunedì 21 settembre e di mercoledì 30 settembre, dalle 18.30 alle 21.30 nella sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi. Durante il corso, che si terrà tutti i lunedì, dalle 18.30 alle 21.30 in sala Set, da ottobre a giugno, i partecipanti verranno accompagnati in un lavoro sul corpo e sulla respirazione, sull’analisi della parola e del testo fino allo sviluppo dell’immagine interiore.

L’Arca Azzurra, di cui Lucia Socci è socia fondatrice, è una compagnia teatrale che da quasi quarant’anni si occupa di produzione e formazione nel segno esclusivo della drammaturgia italiana contemporanea. La compagnia si caratterizza per un ininterrotto sodalizio con Ugo Chiti, vero e proprio “poeta di compagnia” dell’Arca Azzurra, e per le significative aperture al lavoro di drammaturghi, attori e registi di primo piano del panorama teatrale come Alessandro Benvenuti, Stefano Massini, Francesco Niccolini.

Il costo del corso è di 50 euro mensili, 40 euro per gli under 25.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Lucia Socci - cell 335 7084109 - lucia.socci@gmail.com.

Fonte: FONDAZIONE E.L.S.A. CULTURECOMUNI