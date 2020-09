Anche io mi metto in moto, il progetto di Q2 e Aics solidarietà Firenze con persone disabili

Sabato 12 settembre alle 9,30, presso il Parco di San Salvi, il Quartiere 2 e l’associazione Aics solidarietà Firenze odv, organizzano “Anche io mi metto in moto” sul circuito protetto denominato “Vigilandia”. Alcune moto con sidecar ospiteranno persone con disabilità, sia fisica che psichica, per condurli all’interno del percorso stradale dell’area.

Il Progetto “Anche io mi metto in moto” vuole rappresentare, per le persone con disabilità che più di altri hanno subito il periodo di forzato isolamento, un esempio per una trasformazione dei comportamenti sociali dopo i mesi che tutti abbiamo vissuto. L’inizio di una riapertura all’esterno e una nuova socializzazione. Un segnale di rinascita sociale e civile per tutti.

Aics Solidarietà Firenze odv all’interno di un programma che promuove e sostiene proposte di tipo civile, formativo e culturale ha elaborato pertanto questo progetto sociale che, con la collaborazione dell’Associazione A.F.A.D. (Associazione Famiglie Assistenza Disabili) e del CMEF (Club Moto d’Epoca Fiorentino), all’inizio di questa nuova fase di vita comune intende, appunto, “mettere in moto” una rinnovata socialità. Riaccendere percezioni sensoriali, emotive e tattili nei confronti delle persone con disabilità.

Si tratta quindi di ospitare nel sidecar la persona disabile e percorrere un circuito stradale. Sentirsi partecipi di emozioni che chiunque deve avere la possibilità di provare direttamente. Una effettiva partecipazione alla vita sociale nell’uguaglianza e nella dignità con gli altri e così raggiungere un maggior benessere psicofisico.

Saranno allestite anche alcune postazioni in cui le moto potranno essere conosciute da vicino anche attraverso il tatto e le spiegazioni che gli organizzatori hanno predisposto con i loro soci e collaboratori.

Il Progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze e la collaborazione del Quartiere 2. Hanno concesso la collaborazione anche la Misericordia di Varlungo; la sezione Cultura dell’ASI (Automotoclub storico italiano) e il Comitato AICS di Firenze (Associazione Italiana Cultura Sport).

Saranno osservate e fatte osservare scrupolosamente le pertinenti misure di contrasto all’epidemia Covid-19, sia nella fase di preparazione che in quella di svolgimento dell’iniziativa. Sarà inoltre presente un’ambulanza con personale sanitario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa