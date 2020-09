Inghiotte eroina alla vista dei carabinieri, arrestato

Nel corso degli ultimi giorni i carabinieri della Compagnia di Pistoia hanno condotto una serie di stringenti controlli sul territorio finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti.

A Pistoia infatti i militari della Sezione Operativa, al termine di un pedinamento, hanno arrestato un cittadino nigeriano con un ingente numero di dosi di eroina.

I militari da giorni avevano attuato un servizio in borghese in una via del centro, dove in precedenza era stata constata un’attività di spaccio di droga. I carabinieri hanno concentrato la loro attenzione su un 25enne nigeriano monitorandolo e pedinandolo a lungo, individuando così anche la sua abitazione.

L’uomo a un primo controllo non risultava in possesso di stupefacente. I militari avevano notato che l’uomo, appena fermato, aveva deglutito più volte e con difficoltà. Insospettiti da questa circostanza e sulla base dell’esperienza di situazioni analoghe, i carabinieri accompagnavano l’uomo presso l’ospedale di Pistoia per sottoporlo ad accertamenti medici e verificare se lo stesso avesse potuto ingerire delle dosi di droga come ultimo gesto per nascondere la sostanza e sfuggire al controllo. Gli esami effettuati presso l’ospedale confermavano i sospetti dei carabinieri: l’uomo aveva infatti aveva all’ interno dell’addome decine di dosi di eroina, con un evidente rischio anche per la sua incolumità.

La fiorente attività di spaccio posta in essere dall’arrestato, trovava poi un ulteriore riscontro nella perquisizione effettuata presso la sua abitazione: occultate nell’appartamento infatti vi erano ulteriori 30 dosi di eroina, pronte per essere immesse nel mercato.