Auto e moto d'epoca in arrivo a Fucecchio

Fucecchio pronta ad essere invasa da mezzi d'epoca: sabato 12 settembre torna il Raduno d'auto e moto d'epoca promosso dall'Associazione Botteghe Insieme in collaborazione con il Movimento Shalom e il patrocinio del Comune di Fucecchio. L'evento è inserito all'interno della Sagra del Galletto, che si svolgerà per l'intero fine settimana e anche per il prossimo (da venerdì 18 a domenica 20), presso la sede del Circolo Le Botteghe in via del Colle 53 e nei giardini limitrofi. Il raduno, che ha raccolto la partecipazione di auto e moto d'epoca più alta di sempre, inizierà alle ore 14.30 con il ritrovo alle Botteghe, mentre alle 17.30 è in programma un giro panoramico seguito alle 19 dall'aperitivo al Parco Corsini per terminare con la cena all'interno della sagra.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa