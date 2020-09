Bike sharing, in arrivo altre 50 biciclette a pedalata assistita

Raddoppia il parco delle e-bike. Tra oggi e domani Movi by Mobike metterà in strada ulteriori 50 bici a pedalata assistita in sharing. Una decisione a seguito dei risultati molto positivi registrati dopo il lancio del 14 agosto. In tre settimane le 50 e-bike disponibili hanno percorso in città quasi 7.000 chilometri con più di 20mila utenti nuovi registrati e 4.446 viaggi.

Vista la domanda dei mezzi da parte degli utenti superiore all'offerta, l’azienda, che dal 2007 effettua il servizio di bike sharing in città, in accordo con l’Amministrazione comunale ha accelerato l’introduzione dei mezzi elettrici.

L’App Movi by Mobike, che gli utenti scaricano gratuitamente, permette di trovare le biciclette e le ebike più vicine e sbloccarle con un codice QR. Parcheggiare è semplice: nel rispetto del codice della strada e seguendo le istruzioni date dall’app.

Per info: www.ridemovi.com/it/

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa