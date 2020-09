La destra si può battere, Bonaccini a Pisa. Mazzeo (Pd): "Tornare a riempire le piazze"

Quasi 400 persone hanno gremito ieri sera Largo Ciro Menotti per la presentazione del libro "La destra si può battere" che ha visto la partecipazione dell'autore e presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini insieme alla segretaria del PD Toscana Simona Bonafè e al candidato del Partito Democratico in Consiglio Regionale Antonio Mazzeo.

"Ho voluto raccogliere la sfida che proprio da Stefano ci è arrivata durante la sua straordinaria campagna elettorale dello scorso anno - ha ricordato Mazzeo - Tornare nelle piazze e riempirle di nuovo per guardare le persone negli occhi, raccontare le nostre idee, i nostri progetti e i risultati che abbiamo ottenuto per i toscani grazie al buon governo di questi anni. Mai come in questo momento è importante stare in mezzo alla gente, senza paura, e raccontare le grandi differenze che esistono tra la nostra proposta e quella delle destre, tra il modello toscano della sanità e il modello lombardo che ci vorrebbero imporre, tra l'avere la possibilità di investire a Pisa e in Toscana i soldi che arriveranno dell'Europa per generare investimenti e nuova occupazione e chi, alla possibilità di avere quelle risorse, ha sempre detto no. Questo è quello che racconteremo casa per casa, piazza per piazza, comune per comune in questa ultima settimana, con l'orgoglio di aver costruito in questi anni una regione che, proprio come l'Emilia Romagna, è apprezzata, ammirata e presa ad esempio virtuoso in tutto il Paese".

Fonte: Ufficio stampa