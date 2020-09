Bottega Lorenzetti, inaugura la mostra diffusa a Montopoli

Domani, sabato 12 settembre, a Montopoli, prenderà il via la mostra “Bottega Lorenzetti. Maestria e tradizione pittorica italiana”. L’iniziativa, che sarà inaugurata alle 11 presso il Conservatorio di Santa Marta con l’introduzione di Monica Baldassarri, direttrice del Sistema Museale Montopolese, e di Ilario Luperini, critico e storico dell'arte, si concluderà sabato 3 ottobre con una dimostrazione finale del maestro Giovanni Lorenzetti. Dopo l’esordio con la sua prima mostra alla “Galleria 33” di Lucca nel 1972, Lorenzetti ha partecipato all’Expo di Bari e all’Arte Fiera di Bologna per ben quindici anni, oltre che ad altre fiere ed esposizioni d’arte italiane. Oltre all’insegnamento, ha realizzato anche opere di committenza pubblica: tra le più rilevanti, la “Santa Bona da Pisa”, realizzata nel 2003 per il Vaticano, la pala con i “Santi Pietro e Paolo” per il Duomo di Castelnuovo in Garfagnana del 2010 e la “Madonna del Rosario”, conservata nella chiesa di Santa Caterina a Lucca. Nel 2017, con il sostegno dell’Associazione “Casa delle Sette Arti” di Confartigianato di Lucca, apre una “bottega” con sede nella Casermetta Santa Croce sulle mura urbane della città, portando avanti il progetto “Arcangelo”, uno studio sistematico dell’arte italiana dal Quattrocento al Settecento con il seguito di 35 allievi, i cui lavori saranno messi in mostra in questa occasione proprio a Montopoli.

Oltre al Sistema Museale Montopolese e al Comune di Montopoli in val d’Arno, nell’iniziativa sarà coinvolta anche la Fondazione Conservatorio di Santa Marta, che potrà contare sull’adesione e sul contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, in special modo nella persona del presidente Antonio Guicciardini Salini, da sempre impegnato nella promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio montopolese.

«Si tratta di una mostra diffusa, che abbraccerà tutto il centro storico di Montopoli – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – le sedi espositive, infatti, saranno tre: la chiesa e il conservatorio di Santa Marta, la saletta “Marinetta Nazzi” presso il Palazzo dell’antica cancelleria e, infine, il Museo Civico di Montopoli». Un unico percorso all’interno del quale i visitatori potranno ammirare le opere e le tecniche espressive usate da varie scuole pittoriche italiane dal Quattrocento al Settecento, in dialogo con i capolavori conservati presso le sedi espositive, tra i quali la tavola di Lorenzo Monaco e una tela di Ludovico Cardi, detto “il Cigoli”.

«È un’iniziativa importante e prestigiosa per la quale ringraziamo tutte le realtà che hanno aderito e che speriamo possa essere soltanto la prima di una lunga serie, magari coinvolgendo anche altre realtà museali del territorio – commenta Cristina Scali, assessore alla Cultura – un’occasione, comunque, per far conoscere e condividere il patrimonio non solo del Sistema Museale Montopolese, ma anche quello della Fondazione Conservatorio Santa Marta». Durante le aperture della mostra sono inoltre previsti incontri con gli autori e con critici d’arte che aiuteranno il pubblico a comprendere e ad approfondire alcune delle opere esposte. Sarà possibile, in questo modo, comprendere meglio il metodo e la filosofia del maestro Lorenzetti, per il quale “nella rappresentazione pittorica è importante perseguire la poesia e non la pura meccanica”.

«La Fondazione Conservatorio Santa Marta ha aderito con piacere alla proposta del Comune di Montopoli di organizzare, in modo congiunto, l’esposizione delle opere legate al maestro Giovanni Lorenzetti –dice Elisa Barani, presidente della Fondazione – l’iniziativa culturale è di alto livello e permette di conoscere l’artista e la sua scuola all’interno di luoghi già ricchi di storia e cultura quali i musei cittadini».

Per coloro i quali volessero visitare la mostra, al fine di rispettare le vigenti norme anti-contagio, è necessario effettuare la prenotazione presso il Museo Civico o il Conservatorio di Santa Marta ai recapiti: museo.civico.montopoli.valdarno@gmail.com, oppure 3495714389. In occasione della rievocazione medievale di Montopoli, è prevista inoltre un’apertura straordinaria del Museo Civico e della sala “Marinetta Nazzi” (sabato 12 settembre dalle 15 alle 20 e domenica 13 settembre dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19,30).

ORARI di APERTURA della MOSTRA:

- Museo Civico Di Montopoli: martedì, giovedì, venerdì 10.00/13.00; giovedì 14.30/17.30; sabato e domenica 15.00/18.00;

- Sala “Marinetta Nazzi”: sabato e domenica 15.00/18.00;

- Conservatorio di Santa Marta: sabato e domenica 15.00/18.00