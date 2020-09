Cambi lascia la Lega Castelfiorentino, il commento di Salvadori (Pd)

“E’ notizia di questi giorni che il consigliere comunale Paolo Cambi, eletto a Castelfiorentino poco più di un anno fa nella lista della Lega e suo sostenitore da molti anni, ha deciso di dimettersi e di passare al gruppo misto. Come lui stesso ha spiegato sui social, questa sua decisione pensata e dolorosa arriva in un momento cruciale della campagna elettorale per le elezioni regionali.

Le motivazioni nascono proprio, secondo Cambi, dalle scelte della Lega sia a livello di programma che di candidati, definiti addirittura "inadeguati", a partire dalla candidata a presidente della Toscana, Susanna Ceccardi, che ha già dichiarato che nel caso non dovesse vincere le elezioni regionali, non è interessata a coprire quel ruolo, ma continuerebbe comunque a fare l’europarlamentare.

La capogruppo della Lega Giglioli, capolista della Lega nel collegio dell'Empolese-Valdelsa, assicura che l’opposizione in consiglio comunale continuerà il suo percorso immutato, ma ci appare evidente che la frattura politica non sia di poco conto.

Quanto avvenuto deve far riflettere sulle reali qualità di un partito che nel 2019 si candidava a governare Castelfiorentino e oggi a guidare la Toscana.

C'è differenza tra chi racconta vere e proprie favole e chi si rimbocca le maniche per la propria comunità. Tra chi propone di cambiare "così per provare" e chi da sempre è un punto di riferimento per i propri cittadini. Tra chi davanti a un problema cerca un colpevole, e chi cerca una soluzione. Tutto questo lo denuncia anche il consigliere Cambi, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, nell’ottica di salvaguardia della rappresentanza democratica di tutti i cittadini castellani.” Così Monica Salvadori, capogruppo Pd in consiglio comunale, commenta le dimissioni dalla Lega del consigliere Cambi.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa