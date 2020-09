Camminava seminudo per le strade del centro storico di Firenze, nella zona di piazza Santa Croce. Per questo un uomo, un 40enne, è stato denunciato dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato visto da alcuni passanti che hanno avvertito la polizia. Due ragazze avrebbero anche raccontato agli agenti intervenuti di essere state seguite dall'uomo per alcune decine di metri.