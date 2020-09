Coronavirus, bimbo contagiato manda in quarantena 24 persone al nido di Montopoli

Per un bambino di un anno e mezzo risultato positivo al coronavirus, 24 tra bambini e operatori (6 questi ultimi) del nido d'infanzia Il Galeone Dorato di Castel del Bosco (Montopoli) sono stati messi in quarantena. A fine dei 14 giorni, si legge sulle cronache locali di oggi, i bambini saranno sottoposti al tampone, per gli operatori la scelta non è obbligatoria. Non tutto l'asilo dovrà essere chiuso, in quanto l'organizzazione in 'bolle', ossia classi chiuse non a contatto l'un con l'altra, ha permesso l'isolamento di una dall'altra. Per cui gli altri bambini e gli altri operatori non coinvolti potranno continuare le attività scolastiche, ovviamente negli ambienti a loro dedicati. I tecnici dell'Asl Toscana Centro hanno gestito la situazione dopo aver contattato i titolari della struttura, la cooperativa sociale Arnèra.