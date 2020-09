Coronavirus, per un dipendente positivo chiudono 7 scuole nel Casentino

Per un dipendente del Comune di Chiusi della Verna positivo al coronavirus, è stata sospesa dal sindaco Giampaolo Tellini l'attività scolastica in presenza dal 14 settembre prossimo fino a indicazioni dell'autorità sanitaria.

L’attività in presenza è sospesa nelle seguenti scuole:

scuola primaria Chiusi della Verna

scuola infanzia Corezzo

scuola primaria Corezzo

scuola primaria Chitignano

scuola primaria Corsalone

scuola primaria Rassina

scuola primaria Talla

Le scuole dell’infanzia e le scuola secondarie dell’istituto comprensivo Guido Monaco svolgeranno regolarmente lezione.

In via preventiva nella giornata di domani nelle scuole del comune di Chiusi della Verna sarà nuovamente effettuata la sanificazione di tutti gli ambienti.

Gli insegnanti daranno comunicazione nei prossimi giorni per dar informative sulle modalità di gestione della didattica nelle scuole in cui l’attività è sospesa

Il Dirigente Scolastico, la ASL e i Sindaci sono in stretto contatto e tutte le comunicazioni saranno pubblicate nel sito istituzionale

Ci scusiamo per il disagio, invitando tutti alla massima calma, l’ASL, come da procedure previste dal protocollo, sta contattando le persone coinvolte per la somministrazione del tampone.