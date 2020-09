Arriva badante ma è positiva al Covid-19, confinata sul terrazzo

Hanno ingaggiato una badante, scoprendo poi che era positiva al Covid-19. Per questo motivo l'hanno confinata per mezza giornata sul terrazzo di casa, a Marina di Grosseto, in attesa che l'Asl trovasse una sistemazione.

La badante, 42enne di origini filippine arrivata da Roma in treno, si era già detta negativa a un tampone. I familiari dell'assistita le hanno chiesto di sottoporsi a un test ulteriore, effettuato nei gazebo della Regione alla stazione di Grosseto. La risposta, arrivata quando la 42enne era già in casa, ha svelato la positività di quest'ultima.

La donna non poteva uscire e neppure stare a contatto coi componenti della famiglia, per questo è stata confinata in terrazza. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno mediato. prima delle 23.30 la badante è stata prelevata e ricoverata nel reparto di malattie infettive del Misericordia. La famiglia si è poi sottoposta a tampone che è risultato negativo, scrive Il Tirreno.