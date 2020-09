Dai domiciliari a Santa Maria a Monte finisce in carcere per spaccio

I Carabinieri di San Miniato (PI), nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di applicazione e vigilanza sulle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno arrestato un 41enne.

Lo hanno rintracciato notificandogli un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pisa in ordine al reato di spaccio di stupefacenti. Tale provvedimento sostituisce la misura degli arresti domiciliari cui era già sottoposto per il medesimo reato, consumato a Calcinaia (PI) nello scorso mese di luglio, nel corso della quale si rendeva responsabile di violazioni alle prescrizioni impartitegli.

Arrestato, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Pisa.