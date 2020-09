Disinfestazione, lo sfogo di Oliveri (PuaSC)

Siamo ancora con un tempo estivo e le zanzare continuano a mangiarci. La rabbia dei cittadini santacrocesi e staffolesi è quella di leggere sui giornali che parecchi comuni hanno predisposto durante l’estate anche in questo periodo l’esecuzione di interventi antilarvali per la lotta alle zanzare e magari anche per più volte mentre nel nostro comune non è si è mai visto nessuno.

Ormai come si sa le persone si sfogano sui social e anche i santacrocesi lo fanno con commenti negativi verso questa amministrazione perché non essendo mai stata data una comunicazione di disinfestazione pensano, aggiungo giustamente, che solo il nostro comune quest’anno non ha fatto niente per la lotta alle zanzare. Visto che le persone si lamentavano già nei primi mesi estivi, in data 25 agosto come consigliere comunale del gruppo “Per un’altra Santa Croce” ho inoltrato una richiesta all’assessore all’ambiente Marco Baldacci, ponendo diverse domande se, come e quando il comune ha qualche volta hanno fatto la disinfestazione.

La risposta purtroppo come fanno sempre anche se sono un consigliere mi sarà fornita il 30° giorno dalla mia richiesta, appena sarà in mio possesso la pubblicherò e secondo cosa ci sarà scritto presenterò una interrogazione il prossimo consiglio comunale.

Lunedi 14 settembre riapriranno le scuole e scuole materne. La nostra amministrazione cosa ha pensato? Oggi intorno le ore 16 ha fatto passare il camioncino per disinfestare solo i giardini delle scuole materne in via Manzi e via dei Semi (e probabilmente anche intorno alle altre scuole), che senso ha se non passano per le strade, nei parchi o giardini? Se lo hanno fatto hanno finalmente capito che le zanzare ci sono. Caro assessore lo sa che le zanzare non pungono solo i bambini ma anche gli adulti? Non vedo l’ora di leggere la risposta e di informare i cittadini.

Vincenzo Oliveri, consigliere comunale Santa Croce