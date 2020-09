"Fake news su contagi al bar Fantozzi, punire i responsabili"

Piena solidarietà al titolare del Bar Fantozzi e ai suoi dipendenti, chiediamo alle forze dell'ordine che i responsabili siano prontamente individuati e puniti. La Confcommercio Provincia di Pisa è a fianco del suo presidente di Pontedera Mickey Condelli ed esprime una ferma condanna nei confronti degli autori della fake news.

E' risoluto il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli in merito alle notizie false sparse sui social che volevano che ci fossero contagiati Covid all'interno del locale di Condelli: “Siamo in presenza di una vera e propria diffamazione. E' una cosa gravissima, che purtroppo può accadere a chiunque, e che mette a repentaglio il lavoro degli imprenditori, dei soci, dei dipendenti delle imprese, dei negozi e dei locali di volta in volta coinvolti. Chiediamo che i fautori di queste vergognose menzogne via social siano individuati e puniti come meritano. Questa caccia alle streghe in nome del covid, alimentata da voci incontrollate e fake news di ogni tipo è inaccettabile e merita la condanna più assoluta da parte di tutti”.

“Ci vuole responsabilità e attenzione, in gioco il lavoro e la dignità di tante persone che svolgono quotidianamente uno straordinario servizio per la città. Non si possono distruggere attività commerciali per uno stupido sentito dire, per gioco o per chissà quale altro motivo. Qui di virale c'è solo la stupidità e l'idiozia. Non è certamente il web ad avere inventato gli imbecilli, ma gli ha offerto una platea comunque enorme, e la possibilità di fare danni irreparabili. Siccome questo è inaccettabile, come associazione vigileremo e siamo pronti a dare il nostro massimo sostegno a tutti gli imprenditori, così come siamo pronti a fare esposti e denunce ogni volta che si presenteranno situazioni analoghe” - conclude il direttore di Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Pisa