Firenze avrà l'iscrizione commemorativa per Odoardo Spadaro

Approvata nell’ultima seduta della commissione Cultura la mozione “Per apporre una lapide in memoria di Odoardo Spadaro in Via Santo Spirito n.31” proposta dal gruppo del Partito democratico. L’atto chiede “di apporre una lapide commemorativa in memoria di Odoardo Spadaro in Via Santo Spirito n.31 previo accordo con la proprietà e secondo le procedure previste dal “Regolamento per la toponomastica, le iscrizioni commemorative e la numerazione civica” approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.23 del 16.5.2016”.

Nella mozione viene ritenuto “doveroso e meritevole ricordare, attraverso l’apposizione di apposita lapide commemorativa, Odoardo Spadaro il cui nome è strettamente legato alla città di Firenze e in particolare al quartiere di Santo Spirito in cui nacque il 16 gennaio 1893”. Si legge “che Odoardo Spadaro oltre ad essere uno dei primi cantautori italiani, fu anche importante interprete del teatro vernacolare fiorentino nonché attore cinematografico e televisivo contribuendo alla diffusione della cultura fiorentina nel mondo” e “che il 26 giugno 2020 ricorrerà il cinquantacinquesimo anniversario della morte di Odoardo Spadaro avvenuta il 26 giugno 1965 a Firenze”. Da lì viene valutato “altamente significativo per Firenze e la sua storia procedere ad apporre una lapide commemorativa, dedicata a Odoardo Spadaro, in Via Santo Spirito n.31 in corrispondenza di quella che fu la sua casa natale”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa