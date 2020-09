Firenze, riaprono le aule della Scuola di Scienze Aziendali

Un Open day che riporta un po’ di normalità nelle aule della Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”. Ieri pomeriggio in via Tagliamento 16 a Firenze tanti ragazzi dai 18 ai 28 anni, con mascherina e distanziati, hanno incontrato i docenti e lo staff per scoprire l’offerta formativa della scuola che ogni anno garantisce al 95% dei ragazzi l’ingresso nel mondo del lavoro.

“Spirito di adattamento, equilibrio e la capacità di essere multitasking, questo le aziende chiedono oggi ed è questo che noi insegnamo ai nostri ragazzi - ha spiegato la direttrice Guya Berti - Il mondo del lavoro sta cambiando, si sta dematerializzando e noi offriamo gli strumenti per affrontare tutto questo. Quindi competenze tecniche, linguistiche, l’informatica, le nuove frontiere della comunicazione social e il digital marketing”. La scuola in questi mesi di lockdown non si è mai fermata grazie alla didattica a distanza, “ma è un’esperienza che nel complesso valutiamo negativamente per i nostri studenti - continua Berti - 8 ore davanti a un computer non forma adeguatamente, i ragazzi hanno bisogno di socialità e confronto per ampliare le vedute e costruire le idee. Ci adatteremo a strumenti ibridi, ma la presenza è fondamentale. Siamo felici di tornare in classe”

“La nostra scuola si conferma essere l’anello di congiunzione tra il mondo della formazione e quello del lavoro - commenta il presidente Claudio Terrazzi - Chi esce da qui già sa fare qualcosa e lo dimostra il fatto che sono le aziende a chiederci determinati profili. Richieste che, a sorpresa, non sono mancate nemmeno durante il lockdown. Adesso finalmente torniamo in aula, grazie al nostro staff che è riuscito a programmare le classi con il rispetto di tutte le normative di sicurezza per il contenimento del contagio”

Nel corso dell’Open Day, si sono alternati incontri individuali con i futuri studenti e le testimonianze di chi nel corso degli anni ha avviato la propria carriera professionale. E’ stata illustrata anche la proposta formativa del Corso in Gestione d’impresa, quest'anno arrivato alla 35° edizione: 18 mesi di lezioni e tre specializzazioni - marketing, amministrazione e tecnologie industriali - che offrono agli studenti gli strumenti necessari per entrare subito nel mondo del lavoro. In 35 anni il corso ha infatti formato decine e decine di giovani, oggi protagonisti in aziende italiane ed estere.

E se durante il lockdown, la Scuola si era organizzata con lezioni on line, adesso - grazie alla programmazione dello staff - è tutto pronto per tornare in aula. Le iscrizioni al Corso hanno già visto una larga partecipazione, ma ci sono ancora posti disponibili.

Per maggiori informazioni riguardo al Corso in Gestione d’Impresa della SSATI: https://www.ssati.it/corso-gestione-dimpresa/

Per contattare la scuola: 055 682 0681

S.S.A.T.I., la Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi” ha come obiettivo quello di favorire il rapido inserimento nel mondo del lavoro dei giovani, sviluppando nuove professionalità destinate ad una carriera manageriale. Propone, inoltre, percorsi di formazione avanzata nel campo delle tecnologie industriali e servizi di supporto alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo. Le aree maggiormente interessate sono: commerciale, logistica, amministrazione, marketing e gestione della produzione. Il corso istituzionale è in Business Administration (Gestione d’Impresa): 18 mesi di cui 12 di aula (a tempo pieno e frequenza obbligatoria) e 6 di stage in aziende indicate dalla Scuola.

S.S.A.T.I. pianifica e organizza anche corsi formativi modulari che si adattano alle necessità delle imprese del territorio, rispondendo alle loro esigenze attraverso un ampio ventaglio di scelta. A tutto ciò si aggiunge l’esperienza decennale della Scuola Superiore di Tecnologie Industriali nei campi ICT, multimedia web, architettura e design ed altri corsi inerenti l’informatica che si svolgono presso l’Incubatore delle Murate.