Gli Ordini Professionali di Pistoia donano uno spirometro al San Jacopo

Il Coordinamento degli Ordini Professionali di Pistoia ha consegnato stamattina alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero San Jacopo un nuovo spirometro. L'apparecchio sarà utilizzato dalla Pneumologia, diretta dal dottor Franco Vannucci.

Una dotazione che, per sue caratteristiche, rappresenta un'assoluta novità per il presidio ospedaliero di Pistoia e la dottoressa Lucilla Di Renzo, anche a nome della direzione generale ringrazia il Coordinamento dal momento che il nuovo strumento innalza la qualità della diagnostica.

Il dottor Vannucci ha spiegato che il nuovo apparecchio andrà a sostituire quello attuale che invece sarà utilizzato nelle strutture territoriali. Si potenzia quindi la diagnostica funzionale respiratoria grazie Coordinamento degli Ordini Professionali di Pistoia.

Il nuovo spirometro rende più facile l'esecuzione del test ai pazienti grazie alle innovazioni tecnologiche di cui è dotato.

Lo strumento verrà utilizzato anche per il controllo dei pazienti inseriti nel percorso di sorveglianza post Covid19.

In piena emergenza covid nei mesi scorsi è stato costituito un Coordinamento degli Ordini Professionali di Pistoia e provincia, alla cui Presidenza è stato designato il dottor Angelo Vaccaro Presidente dell'Ordine dei Commercialisti.

Il Coordinamento si è subito attivato per una iniziativa di solidarietà nei confronti della popolazione colpita dal virus covid 19 e di sostegno al Servizio sanitario pubblico con particolare attenzione ai reparti ed agli operatori medici ed infermieristici dell'Ospedale di Pistoia.

Grazie ad una raccolta fondi fra tutti gli iscritti agli Ordini terminata il 31 maggio è stato possibile l'acquisto di uno spirometro strumento diagnostico indispensabile per le patologie polmonari riconducibili a coloro che hanno contratto la sars covid 2019 e che sarà utilizzato per la cura dei pazienti in fase postcovid.

Il Coordinamento ha collaborato con la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Pistoia per la individuazione dello strumento da donare.

Gli Ordini aderenti al Coordinamento sono:Architetti,Avvocati,Commercialisti,Consulenti del Lavoro,Farmacisti, Geometri, Ingegneri.