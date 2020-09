Un gufo d'artista per ringraziare i vigili del fuoco

Un gufo d'artista per i vigili del fuoco.L'artista elbano Luca Polesi ha omaggiato il distaccamento dei vigili del fuoco di Portoferraio di una sua opera, unica nel suo genere e di grande valore simbolico, in segno di riconoscenza. Infatti i pompierisi sono attivati in occasione dell'intervento di spegnimento di un incendio, lo scorso 7 luglio 2018, nel laboratorio di Polesi in zona Filetto, nel comune di Campo nell'Elba.

Nell'occasione la squadra dei Vigili del fuoco intervenuta riuscì a contenere l'incendio e, in particolare, ad evitare l"esplosione di bombole di gas che avrebbe potuto potenzialmente coinvolgere anche l'abitazione dell'artista. All'artista Luca Polesi vanno i ringraziamenti del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Livorno.