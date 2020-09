Guida monopattino elettrico a 13 anni e con una passeggera, scatta la multa

Alla “guida” di un monopattino senza avere l’età minima necessaria, senza casco e trasportando una passeggera. Ecco cosa ha scoperto ieri una pattuglia della Polizia Municipale di Firenze quando, in piazza Ferrucci, ha fermato per controlli un monopattino elettrico condotto da una ragazza. Da accertamenti è emerso che la conducente, residente a Firenze, aveva 13 anni mentre per legge l'età minima prevista per la conduzione di questi dispositivi elettrici è di 14 anni. Inoltre la ragazzina non indossava il casco protettivo, obbligatorio nei casi di guida di monopattino elettrico da soggetto minorenne, e trasportava una passeggera, comportamento tassativamente vietato (come pure il trasporto di oggetti o animali, trainare un veicolo o farsi trainare). Sul posto è arrivato il padre della conducente a cui gli agenti hanno contestato sanzione per 200 euro

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa