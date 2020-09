Incidente Fi-Pi-Li a Empoli, entrata chiusa a Empoli Ovest

Incidente in Fi-Pi-Li questa mattina alle 10.20 nella carreggiata in direzione Pisa tra le uscite di Empoli ed Empoli ovest. L'entrata di Empoli Ovest è stata chiusa al traffico. Sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e quattro ambulanze, della Misericordia e Pubblica assistenza di Empoli, della Pubblica assistenza di Montelupo e della Misericordia di Castelfiorentino. Quattro le persone coinvolte nell'incidente, di cui ancora non sono chiare le dinamiche. A essersi scontrate una berlina, un suv e una utilitaria. Coinvolto anche un mezzo pesante. Il traffico è bloccato. I vigili del fuoco hanno liberato due occupanti dell'abitacolo della vettura e affidati al personale sanitario mentre altri 4 feriti sono stati soccorsi dal 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO